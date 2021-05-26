Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Американская актриса Анджелина Джоли раскритиковала судью Джона Одеркирка, принимавшего решение об опеке над их совместными детьми с актёром Брэдом Питтом. Об этом сообщило издание Page Six.

По данным издания, причиной недовольства Джоли стало решение судьи — он отказался выслушать «доказательства, имеющие отношение к здоровью, безопасности и благополучию детей». Однако какими именно могут быть эти доказательства не уточняется.

ИА REGNUM напоминает, что Анджелина Джоли подала на развод с Брэдом Питтом в 2016 году. У пары шесть общих детей, трое из которых приёмные.

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