Москва, 26 мая, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Госдума в итоговом, третьем чтении приняла закон, ограничивающий пассивное избирательное право ряда категорий граждан, передает корреспондент ИА REGNUM 26 мая.

Duma.gov.ru Госдума.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия») не согласен с тем, что закон ущемляет избирательные права граждан. Он обратил внимание на то, что «против России развернулась гибридная (информационная) война».

«Давайте сделаем всё возможное, чтобы у власти не было тех, чья профессия — Родину разрушать», — сказал глава комитета.

Речь идет о поражении в правах сотен тысяч или миллионов наших граждан, заявил в ходе дискуссии депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный. Он указали на риски в законе, — под него подпадут те, кто дает донаты, а также комментирует соответствующие посты в интернете.

Не имеет права быть избранным на любую выборную должность (в том числе на пост губернатора) гражданин РФ, причастный к деятельности общественного или религиозного объединения, иной организации, в отношении которых вступило законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» либо федеральным законом «О противодействии терроризму».

Закон устанавливает сроки запрета на участие в выборах. Запрет на участие в выборах в Госдуму коснется не только руководителей таких организаций — им будет запрещено избираться в течение пяти лет после решения суда, но и рядовых участников, а также тех, кто оказывал организации финансовую или «иную помощь». Тем будет запрещено участвовать в выборах в течение трех лет.

«Давно это надо было определить. Важно оградить от таких людей власть, потому что это всё может привести к плохим последствиям», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.