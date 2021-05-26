Сеул, , 11:38 — REGNUM Начиная с 1 июля в Южной Корее освободят от обязательного ношения масок на открытом воздухе лиц, получивших первую дозу вакцины от СOVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами.

По их словам, данные меря приняты в рамках программы по стимулированию вакцинации. С 1 июня лица, получившие первую дозу вакцины, также освобождаются от ограничений на встречи с участием более восьми членов семьи, действующих в настоящее время.

Как сообщил премьер-министр страны Ким Бу Гём, органы здравоохранения намерены пересмотреть антиковидные меры в конце сентября, когда более 70% населения получат первую дозу вакцины от COVID-19. Он также добавил, что правительство рассмотрит возможность отмены запрета на ношение масок в закрытых помещениях в случае достижения коллективного иммунитета.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 00:00 26 мая в Южной Корее первую дозу вакцины получили 3 942 775 человек, а вторую дозу вакцины — 1 945 217 человек.

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