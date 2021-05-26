Пекин, , 10:40 — REGNUM Попытки Тайваня обособиться от КНР за счёт военного сближения с США не дадут желаемого результата и грозят обернуться катастрофическими последствиями. Об этом официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь заявила 26 мая на пресс-конференции.

Чжу прокомментировала полёт тайваньского истребителя в США 25 мая. Она подчеркнула, что Демократическая прогрессивная партия и сепаратистские силы Тайваня не следуют принципу «одного Китая» и намеренно приближают военное противостояние.

«Такие попытки добиться силовыми методами так называемой независимости ни к чему не приведут, они лишь могут обернуться катастрофой для тайваньских жителей», — предупредила Чжу Фэнлянь.

Ранее тайваньские СМИ сообщили о вылете тайваньского истребителя F-16 в направлении США утром 25 мая. Отмечалось, что такой полёт не имеет прецедентов, он совершён ради «выполнения задачи, эквивалентной манёврам». Сепаратистки настроенные издания назвали инцидент «новым прорывом в военных отношениях» между Тайванем и США.