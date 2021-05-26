Владивосток, , 10:38 — REGNUM Во Владивостоке осужден местный житель, который признан виновным в умышленном убийстве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

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Преступление было совершено в сентябре 2020 года. Мужчина в момент отсутствия в квартире сожительницы, находясь в состоянии опьянения, в ходе конфликта с её глухонемым сыном, избил его.

Далее фигурант уголовного дела вынес потерпевшего в бессознательном состоянии в подъезд, где и оставил. Он знал, что в силу своего заболевания сын сожительницы не сможет обратиться за помощью.

От полученных травм молодой парень скончался.

Суд назначил ему девять лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Барышском районе Ульяновской области вынесен приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве односельчанки. Преступлению предшествовала пропажа кольца и веника.