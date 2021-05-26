Киев, , 11:09 — REGNUM Задержанный в Минске оппозиционер Роман Протасевич находился в зоне боевых действий в Донбассе и принимал участие в войне. Об этом заявил главарь украинского неонацистского формирования «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий, сообщило 25 мая издание «Украинская правда».

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По его словам, Протасевич вместе с бандой «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «боролся против оккупации Украины».

«Он был с нами под Широкино, где получил ранение. Но его оружием… был не автомат, а слово», — сказал Билецкий.

Он добавил, что в гражданской войне в Донбассе участвовало множество граждан Белоруссии, а также выразил надежду, что Белоруссия станет стратегическим партнёром Украины в деле противостояния с Россией.

Напомним, ранее популярный украинский блогер Анатолий Шарий обнаружил фотографию человека, очень похожего на Протасевича, на обложке украинского неонацистского журнала.

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