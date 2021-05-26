Санкт-Петербург, 26 мая, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Показатели качества воды в Неве — основном источнике водоснабжения Северной столицы — весной 2021 года «превзошли самые неблагоприятные прогнозы». Об этом заявили в «Водоканале Санкт-Петербурга». Там связали этот факт с аномальными погодными условиями и заверили, что это не отразилось на качестве водопроводной воды в домах петербуржцев.

Дарья Драй ИА REGNUM Водонапорная башня — историческое здание «Водоканала»

Специалисты напомнили, что во время весеннего паводка качество воды в Неве традиционно ухудшается. В последние четыре года качество воды в Неве в этот период незначительно ухудшалось на небольшие промежутки времени.

«Однако в этом году в течение 2,5 месяцев при отборе проб на всех водозаборных сооружениях в онлайн‑ и офлайн-режиме регулярно регистрировали значительные ухудшения показателей: мутности, цветности, общего органического углерода, растворенного органического углерода», — рассказали в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Там подчеркивают, что, несмотря на это, за весь весенний период не зарегистрировано ни одного превышения нормативов качества питьевой воды, подаваемой потребителям после очистки на водопроводных очистных сооружениях.

В Петербурге создана система очистки воды, рассчитанная на работу в более жестких, чем обычно, условиях, поскольку Нева — судоходная река, а Петербург — крупный промышленный город.

На водопроводных станциях воду обеззараживают гипохлоритом натрия, затем ультрафиолетом. На случай ухудшения качества воды в Неве предусмотрена дополнительная степень очистки с помощью порошкообразного активированного угля. Потом собравший загрязнения уголь либо отфильтровывается, либо осаждается в отстойниках.