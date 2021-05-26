Симферополь, 26 мая, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Канатная дорога длиной 53 километра может связать Симферополь и Ялту. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети 25 мая председатель комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Республики Крым Леонид Бабашов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Кабина канатной дороги. Ай-Петри, Крым

«Уникальную для Республики транспортную магистраль длиной 53 километра обещают построить за четыре года при наличии инвестора и поддержки властей. Проект был презентован членам комитета по строительству, транспорту и ТЭК на прошлом заседании. По словам представителей завода-производителя, их канатная дорога не только снимет транспортную нагрузку, но и станет магнитом для туристов, ведь линия пройдет через горы и леса ЮБК», — написал Бабашов.

Представленный проект предусматривает, что пассажиры будут перевозиться в кабине вместимостью до 35 человек, причем она будет самоходной, а между опорами расстояние может достигать трёх километров.

Пока, добавил Бабашов, это только предложение. Для его реализации необходим инвестор, его поиском занимается производитель.