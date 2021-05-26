Москва, , 10:07 — REGNUM На ВДНХ в 2021 году планируется открыть порядка 15 общественных пространств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, на главной выставке откроет около 15 различных объектов — музеев, выставочных залов и точек общественного питания. Также Собянин рассказал, что на ВДНХ ведётся строительство колеса обозрения.

«А ведь ещё десять лет назад всерьёз обсуждались планы ликвидации выставки и застройки большей части её территории», — отметил Собянин.

Он вспомнил, как когда-то его впечатлила торговля рассадой на фоне полуразрушенных павильонов и портрета Юрия Гагарина.