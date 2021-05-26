Саранск, , 10:06 — REGNUM Прокуратура Мордовии по итогам проверки исполнения законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных нужд в министерствах спорта и здравоохранения выявила ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В частности, был установлен факт утверждения замминистра здравоохранения документации об электронном аукционе на закупку лекарственного препарата «Инсулин гларгин», который предназначен для обеспечения льготных категорий граждан. Нарушения выразились во включении в проект контракта условий, которые не предусмотрены типовым документом.

И.о. главы минспорта республики в проекте контракта на монтаж оборудования для сдачи норм ГТО ненадлежащим образом установил штраф в виде фиксированной суммы, а также указал случаи для возможного расторжения контракта со стороны заказчика, которые не предусмотрены действующим законодательством.

Должностные лица привлечены к ответственности по ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ («Нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных контрактов») в виде штрафа.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»). По предварительным данным, в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог» и соответствующих региональных проектов в Саранске было отремонтировано несколько участков дорог. Финансирование ремонта этих объектов в рамках программы не предусматривалось. В результате бюджетные средства на сумму 9 млн рублей были израсходованы по нецелевому назначению.

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