Ньон, Швейцария, , 10:03 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен дисквалифицировать «Реал», «Ювентус» и «Барселону» из Лиги чемпионов на один сезон. Об этом 26 мая сообщает El Partidazo de COPE.

По информации источника, «Реал», «Ювентус» и «Барселона» могут быть исключены из Лиги чемпионов на сезон 2021/22 за участие в Суперлиге.

Отмечается, что если санкции будут введены, то три клуба обратятся в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса».

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