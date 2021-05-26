Москва, , 10:02 — REGNUM Резкий и существенный рост цен на жилую недвижимость в РФ привел к падению доступности ипотечного кредитования для среднестатистического жителя России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 мая заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что льготную ипотеку надо сохранить как временную антикризисную меру.

«Возможно, что ближе к концу 2021 года мы поймем, что уже не сможем отказаться от льготной ипотеки не нанеся удар по рынку жилой недвижимости. Резкий и существенный рост цен на жилую недвижимость привел к падению доступности ипотечного кредитования для среднестатистического гражданина РФ, — сказал Ордов. — Отложенный спрос, минимальные ставки по кредитам, льготная ипотека, потребность в улучшении жилищных условий на фоне самоизоляции — это все сформировало ажиотаж на рынке недвижимости, но вслед за ажиотажем приходит спад, который, в случае падения цен на квартиры, может разбалансировать финансовую систему и отраслевые рынки».

Этот риск, как подчеркнул Ордов, достаточно высок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудрин заявил, что льготную ипотеку нужно временно сохранить.

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