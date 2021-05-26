Элиста, , 10:02 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 12 человек, сообщает региональный оперштаб 26 мая. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

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Лечение в ковидных стационарах проходят 158 человек, из них десять остаются в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 215 жителей республики.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 769 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 20 101 пациент.

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