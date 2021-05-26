Ярославль, , 10:02 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области ООО «Рыбинская кондитерская фабрика 1836 года» задолжало своим сотрудникам заработную плату. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения Рыбинского городского суда.

Молоток судьи Pixabay.com

Всего к предприятию было подано 27 исков и все они о взыскании задолженности по заработной плате за один месяц — февраль 2021 года.

Суммы задолженности разнятся — от 3 до 10 тысяч рублей было не выплачено сотрудникам. Во всех случаях суд решил удовлетворить требования истцов.

Общая сумма задолженности, согласно уже вынесенным решениям суда, составила 151 тысячу рублей. Эти деньги должны быть взысканы с ООО немедленно. Также фирма должна выплатить 8 тысяч 100 рублей моральной компенсации.

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