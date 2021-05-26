Иркутск, , 10:01 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2545 человек, причём пятеро из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 26 мая, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет 69 428 человек (+117 за последние сутки). Госпитализированы 1151 (-13 за последние сутки).

Выздоровели 67 457 пациентов (+153 за последние сутки). Ещё 278 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за последние сутки).

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