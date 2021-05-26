Белгород, , 10:03 — REGNUM В фальсификации протоколов об административных правонарушениях подозревают бывшего участкового уполномоченного отдела полиции №2 Белгорода. Он от имени «нарушителей» составил и подписал документы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 мая в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в январе 2021 года участковый составил два протокола о мелком хулиганстве, совершённом двумя жителями территории его участка. Он составил «объяснения нарушителей», протокол разъяснения прав и приложил к документам квитанцию об уплате штрафа. Преступление выявлено сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России по Белгородской области.

В отношении экс-участкового возбуждено уголовное дело.