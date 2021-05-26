Богота, , 10:04 — REGNUM Министр по делам патриотов и ветеранов Южной Кореи Хван Ги Чхоль провёл 25 мая встречу с президентом Колумбии Иваном Дуке Маркесом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского министерства.

По их словам, президент Колумбии поблагодарил Хван Ги Чхоля, представляющего правительство Южной Кореи на мероприятиях посвященным 70-летию со дня участия Колумбии в Корейской войне (1950−1953 гг).

В ходе встречи представители двух стран также обсудили пути укрепления сотрудничества в области обороны, образования, включая тхэквондо, в преддверии 60-летия установления дипломатических отношений между Южной Кореей и Колумбией, которое страны будут праздновать в 2022 году.

После встречи с президентом министр патриотов и ветеранов Южной Кореи посетил Национальный университет обороны, а также мемориал ветеранов Корейской войны.

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