Вашингтон, , 10:02 — REGNUM Полиция штата США Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест американского рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Уорнер). Об этом 26 мая сообщает Daily Beast.

Уточняется, что рок-певец обвиняется в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году, при этом имя пострадавшего не указывается.

Кроме того, в полиции уточнили, что музыкант не возвращается в штат для того, чтобы ответить на выдвинутые в отношении него обвинения в суде.

Также известно, что в случае признания вины Мэнсона ему может грозить штраф в размере $2 млн или тюремное заключение сроком до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что административное дело о пропаганде наркотических средств в клипах рэп-исполнителя Алишера Валеева (Моргенштерна) будет рассмотрено 3 июня.