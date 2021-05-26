Вашингтон, , 10:00 — REGNUM Зарождающееся сотрудничество в области безопасности между Китаем и Объединёнными Арабскими Эмиратами, которые являются основным союзником США в регионе Персидского залива, встревожило американских официальных лиц.

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Как сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской разведке, не менее двух военно-транспортных самолётов ВВС Народно-освободительной армии Китая доставили груз с неизвестным имуществом в ОАЭ.

Эти факты внушили неопределённость по поводу многомиллиардной продажи современного американского оружия Эмиратам. В Вашингтоне сочли это фактором, который угрожает оружейным контрактам между Абу-Даби и США.

Отмечается, что США в вопросе поставок вооружений рассчитывают на гарантии с эмиратской стороны, которые подразумевают в том числе отсутствие доступа к американским разработкам представителей Китая или других стран.

В апреле представитель Госдепартамента заявил, что администрация президента США Джозефа Байдена намерена реализовать сделку по продаже вооружений Абу-Даби, несмотря на продолжающиеся консультации с должностными лицами из ОАЭ. Предполагаемые даты поставок запланированы на период после 2025 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года Вашингтон и Абу-Даби подписали договор о поставке 50 американских истребителей F-35 и 18 ударных беспилотников в ОАЭ. Договорённость об этих поставках была фактически заключена ещё при 45-м президенте США Дональде Трампе.