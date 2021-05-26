Тюмень, , 09:58 — REGNUM В Тюменской области за сутки площадь природных пожаров в регионе сокращена более чем в два раза. Об этом 26 мая сообщает директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

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В связи с сокращением площадей природных пожаров планируется поэтапный вывод с территории Тюменской области привлеченной группировки сил МЧС России и авиалесоохраны из других регионов.

За прошедшие сутки ликвидировано 15 природных пожаров на общей площади 2646,72 га. На утро 26 мая действует 22 природных пожара на общей площади 1 757,9 га.

В Тюменской области продолжает действовать режим ЧС в лесах. Действует запрет на посещение лесов и применение открытого огня на дачных и приусадебных участках.