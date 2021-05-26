Вашингтон, , 09:56 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена, по некоторой информации, прекратила расследование связей между происхождением нового коронавируса и биологической лабораторией в китайском городе Ухань, сообщает CNN.

Как заявил ряд источников агентства, расследование, о котором ранее не сообщалось, было инициировано при президенте Трампе. Однако оно было прекращено весной нынешнего года «в связи с обеспокоенностью качеством его работы».

По информации телеканала, близкие к бывшему госсекретарю Майклу Помпео люди изучали возможность того, что пандемия коронавируса могла начаться в Уханьском институте вирусологии, а не естественным путем. Однако после смены администрации в начале 2021 года возникли опасения по поводу предварительных результатов расследования, переданных команде Байдена.

В Госдепартаменте подтвердили, что расследование остановлено, но заявили, что ведомство продолжает работать с другими агентствами по «вопросам происхождения COVID».

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