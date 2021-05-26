Горно-Алтайск, , 09:56 — REGNUM Уловки с приобретением медикаментов встречаются в аптеках, а в кабинетах самих докторов не исключены уловки с их назначением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил алтайский общественник, кандидат медицинских наук Константин Емешин. Комментируя наблюдения врача-терапевта Алексея Хухрева, он пояснил:

«К сожалению, я сталкивался с более вопиющими ситуациями, когда врач рекомендует определенные лекарства и направляет в нужную аптеку. По таким рецептам затем врач получает гонорар от аптеки. Поэтому медицинские палаты строго стоят на поддержании «чистоты» своих рядов. Кроме этого, ужесточаются требования к лекарствам — вплоть до введения системы «маркировки», когда каждая упаковка лекарств может быть отслежена от производства до аптеки.

Не случайно в некоторых странах медикаментозное обеспечение инкорпорировано в систему медицинского страхования. Я, например, побывал в офисе врача общей практики в Бостоне (США), и врач поделился с нашей делегацией опытом — как он не «выписывает», а «выдает» лекарство. Но и здесь могут случаться столкновения интересов экономии и медицинской эффективности. В общем — идеальных систем не существует».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-терапевт Алексей Хухрев отмечал, что если фармацевт вместо назначенного врачом лекарства начинает настойчиво предлагать его аналоги, то это, скорее всего, уловка.

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