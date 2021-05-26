Симферополь, 26 мая 2021, 09:55 — REGNUM Для президента Белоруссии Александра Лукашенко настало самое удобное время, чтобы определиться геополитически, такое мнение 26 мая на своей странице в instagram высказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что сегодня, после задержания «информационного террориста Протасевича», Запад полностью закрывается от Белоруссии, и это «самое удобное время для того, чтобы окончательно геополитически определиться».
Глава Госсовета Крыма напомнил, что неоднократно обращался к Белоруссии с предложением о налаживании прямого транспортного сообщения между Крымом и Минском, в Крыму по-прежнему ждут белорусских туристов.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне вице-премьер Крыма Георгий Мурадов также обратился к властям Белоруссии с призывом организовать прямое пассажирское авиа‑ и железнодорожное сообщение с Крымом.
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