Ижевск, , 09:54 — REGNUM В Удмуртии в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили и задержали лиц, причастных к хищению КамАЗа, которое произошло путем обмана и злоупотребления доверием. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД,

По данным следствия, в апреле текущего года ранее судимые 30-летний житель Воткинска и 20-летний житель Пермского края через сайт объявлений заказали услуги грузового автомобиля в транспортной компании. Когда автомобиль прибыл в указанное злоумышленниками место, они сообщили водителю, что работы начнутся на следующий день. Для якобы оформления грузовика на автостоянку они взяли ключи и документы. После этого они сдали КамАЗ в аренду третьим лицам и перестали выходить на связь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Предполагаемые мошенники водворены в изолятор временного содержания. Автомобиль возвращен владельцу.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре прошлого года 46-летний житель Ижевска сообщил в полицию об угоне автомобиля КамАЗ стоимостью около 3 млн рублей. По словам пострадавшего, он оставил автомобиль на ночь на пересечении улиц Промышленной и Орджоникидзе, при этом ключ мужчина оставил в замке зажигания.

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