Ньон, Швейцария, , 09:52 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса». Об этом 25 мая сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что инспекторы по этике и дисциплинарным вопросам УЕФА провели расследование в отношении клубов, которые отказались выходить из проекта Суперлиги.

По итогам расследования принято решение о возбуждении дисциплинарного производства. УЕФА

Напомним, 19 апреля о создании Суперлиги объявили 12 европейских топ-клубов — испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер», английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал».

После критики со стороны ФИФА и УЕФА из проекта не вышли только «Реал», «Ювентус» и «Барселона». 7 мая УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, вышедшими из Суперлиги, и обнародовал список санкций на случай, если кто-то снова захочет создать такой проект.

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