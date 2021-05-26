Элиста, , 09:53 — REGNUM Глава Калмыкии ушёл в недельный отпуск. Выходные дни Бату Хасиков проводит в Кабардино-Балкарии и намерен покорить Эльбрус.

«Свой недельный отпуск провожу в горах. В планах — восхождение на западную вершину Эльбруса (5 642 м). Считаю, это особенный процесс — он словно поход в храм, медитация наедине с природой и самим собой. Тут необходимы скорее не терпение и выносливость, а смирение. Здесь не всё зависит только от усилий и стараний человека. Особенно, если говорить о погоде, которая переменчива в горах», — написал глава республики в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что Бату Хасиков с детства занимался спортом — карате-кёкусинкай, рукопашным боем, самбо, джиу-джитсу. С 2005 года постоянно выступал в кикбоксинге. В любительской карьере Хасиков провёл более 200 поединков.