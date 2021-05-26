Москва, , 09:51 — REGNUM Большинство родителей в России хотят, чтобы их дети после получения профессии остались жить в родном городе. Чаще такое желание высказывают жители Москвы (74%), Санкт-Петербурга (73%) и Казани (65), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Также в числе городов России, жители которых часто желают детям остаться в своем городе, — Самара (59%), Нижний Новгород (57%), Краснодар (54%) Ростов-на Дону и Екатеринбург (по 50%).

Реже всего хотят, чтобы их дети после получения профессии остались в родном городе, жители Волгограда. (28%), Омска (34%) и Уфы (35%). Очень редко родители рассматривают переезд детей за зарубеж — в Нью-Йорк, Берлин, Стокгольм, Цюрих и Ригу.

Опрос проведен 1 февраля-18 мая 2021 года в 17 крупных городах России. Опрошены 1000 родителей несовершеннолетних детей.