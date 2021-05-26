Ярославль, , 09:50 — REGNUM 25 мая в Ярославле состоялось заседание областной антитеррористической комиссии, посвященное вопросам безопасности учреждений образования. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Заседание антитеррористической комиссии Yarregion.ru

После трагических событий в Казани региональное управление ФСБ проверило ярославские школы и выявило проблемы.

«Это слабый контроль со стороны персонала за работой имеющихся технических средств, плохая организация пропускного режима, недобросовестное исполнение сотрудниками охраны своих должностных обязанностей, отсутствие единой системы объектового оповещения», — сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Губернатор Дмитрий Миронов поручил устранить выявленные недостатки. Местным властям и департаменту образования поручено провести ревизию антитеррористической защищенности. Они составят предложения о дополнительном оснащении школ средствами охраны. Воплотятся ли они в жизнь, будет зависеть от финансирования со стороны областного бюджета. У местных властей, на балансе которых находится большинство учреждений образования, денег на это традиционно нет.

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