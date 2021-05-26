Омск, , 09:50 — REGNUM Уголовное дело по информации о нахождении ребёнка в опасности возбуждено в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 мая в следственном управлении СКР по Омской области.

В ведомстве уточнили, что дело возбуждено по факту оставления родителями шестилетней девочки одной дома, «что привело к нахождению ребёнка в опасном для жизни состоянии» (ст. 156 УК РФ).

По версии следствия, 15 мая мать девочки ушла на работу, поручив присматривать за ребёнком бывшему супругу, злоупотребляющему алкоголем. Но мужчина ушёл из дома, оставив девочку одну.

В это время ребёнок открыл окно, отодвинул москитную сетку, встал на подоконник квартиры, расположенной на третьем этаже, рискуя выпасть. Девочку заметил прохожий. По его вызову приехали пожарные и сняли её с окна. Ребёнка поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Следователи выяснили, что отец не оказывал помощи в воспитании и не заботился о дочери. Также в ведомстве считают, что мать выполняла родительские обязанности ненадлежащим образом, «систематически на длительное время оставляла девочку одну без присмотра».

Расследование продолжается.

Напомним, по словам девочки, она открыла окно, так как была голодна и почувствовала запах еды.

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