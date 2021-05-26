Джакарта, , 09:50 — REGNUM Власти Индонезии приняли решение о сокращении срока содержания под стражей более тысячи осужденных-буддистов в честь праздника Весак, сообщает Antara.

В министерстве юстиции и прав человека заявили, что 12 человек получили полное помилование и были немедленно освобождены.

Всего в Индонезии помиловали 1078 осужденных-буддистов. Всем им сократили срок содержания под стражей от одного месяца до 15 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поздравил жителей страны с международным буддийским праздником Весак.

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