Москва, , 09:53 — REGNUM В апреле 2021 года на российском авторынке было продано на 574,6% больше новых автомобилей китайских марок сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники), чем в апреле 2020 года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Всего дилеры китайских компаний в России реализовали 10 099 автомобилей сегмента SUV в прошлом месяце. Среди них было продано 3695 кроссоверов Chery Tiggo, 1611 моделей Haval F7, 1157 экземпляров Geely Coolray, а также 1136 машин Haval F7x и 550 — Geely Atlas.

Кроме того, в апреле в России было продано 342 машины Haval H5, 309 экземпояров Haval H9, 250 моделей Changan CS35, а также 206 премиальных кроссоверов Chery Exeed и 125 экземпляров Changan CS75.

Ранее китайская компания Geely представила на авторынке большой кроссовер Xingyue L.

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