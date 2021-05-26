Минск, , 09:54 — REGNUM Гражданке России Софье Сапеге может быть предъявлено в Белоруссии обвинение в разжигании розни. Об этом 26 мая со ссылкой на источник сообщает в своем Телеграм-канале Sputnik.by.

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«Речь идет о том, что она задержана в рамках ч.3 ст. 130 «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни» Уголовного кодекса Беларуси», — сообщил источник.

При этом максимально предусмотренное по данной статье наказание составляет до 12 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая белорусские власти не стали давать никаких комментариев по поводу задержания в аэропорту Минска гражданки России Софии Сапеги.