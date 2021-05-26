Соледар, ДНР, , 09:52 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования выпусти по территории ДНР 11 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 26 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

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Так, на донецком и мариупольском направлениях боевики ВСУ применили вооружение БМП, а также гранатомёты РПГ и СПГ.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Луганское, Новая Марьевка», — сказано в сообщении.

В представительстве ДНР отметили, что попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня не дал результатов:

«На все наши обращения [от украинской стороны] приходил неизменный ответ: обстрел не подтверждаем, режим прекращения огня соблюдаем».

В результате обстрела мирные жители не пострадали, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ. Районы двух населённых пунктов были обстреляны из гранатомётов.

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