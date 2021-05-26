Москва, , 10:03 — REGNUM Саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена будет формальным и не принесёт каких-либо перемен, такое мнение американского и канадского экспертов приводит 26 мая РИА Новости.

По мнению бывшего агента ЦРУ Реймонда Макговерна, Путин на встрече не будет «хорошим парнем» и поднимет в личной беседе с американским коллегой как стратегические, так и тонкие вопросы. Тем не менее, саммит пройдёт формально.

«Я ожидаю очень формального саммита, без мяса. Если он вообще состоится в следующем месяце», — сказал Макговерн.

От полного провала встречу убережёт обсуждение изменений климата. «Байден не сам по себе», и это известно Путину, добавил собеседник агентства.

Бывший советник-посланник посольства Канады в Москве Патрик Армстронг также не ждёт, что российско-американские отношения изменятся после саммита. В администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис, пояснил он, есть множество сторонников и авторов теорий заговора о России. Они сделали невозможными двусторонние отношения Москвы и Вашингтона.

«Байден хочет показать себя значимым, важным и в ответе за ситуацию; перед Путиным такой необходимости не стоит», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия и США 25 мая официально подтвердили, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве, чтобы обсудить вопросы стратегической стабильности, борьбу с коронавирусом, международную повестку и региональные конфликты.

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