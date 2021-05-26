Москва, 26 мая 2021, 09:46 — REGNUM Есть вероятность того, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому — нет, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.
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«Врожденный иммунитет существует не только к коронавирусу, а ко многим инфекциям. Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это всё возможно, теоретически все возможно», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому — нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» заявил, что ситуация с COVID-19 остаётся в России напряжённой, кардинально её изменить сможет только масштабная вакцинация.
По его словам, коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции — это важный аспект профилактики и прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний.
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