Москва, , 09:46 — REGNUM Есть вероятность того, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому — нет, сообщил врач-инфекционист Николай Малышев.

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«Врожденный иммунитет существует не только к коронавирусу, а ко многим инфекциям. Даже чума примерно у 4% не вызывает заболевания. Индивидуально это всё возможно, теоретически все возможно», — сказал он РИА Новости, отвечая на вопрос, возможно ли, что у человека есть врожденный иммунитет к одному штамму коронавируса, а к другому — нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России» заявил, что ситуация с COVID-19 остаётся в России напряжённой, кардинально её изменить сможет только масштабная вакцинация.

По его словам, коллективный иммунитет против коронавирусной инфекции — это важный аспект профилактики и прогрессирования хронических неинфекционных заболеваний.

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