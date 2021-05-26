Уфа, , 09:48 — REGNUM Более 300 км дорог намерены отремонтировать в 2021 году в Башкирии. Об этом 26 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что в текущем году ремонтные работы планируется проводить на 237 объектах, при этом на 27,4% объектов планируют применять новые технологии, такие как технология холодного ресайклинга, использование геосинтетических материалов, методика объемного проектирования асфальтобетонных смесей, а также применение щебеночно-мастичного асфальтобетона.

«Благодаря применению новых технологий в дорожном строительстве возрастает прочность и жесткость нового дорожного полотна, увеличивается межремонтный срок и срок эксплуатации автодорог даже с высокой интенсивностью движения», — приводит пресс-служба слова и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства республики Виктора Жулькова.

Отмечается, что в ходе ремонта особое внимание будет уделяться качеству ремонта. Работу ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в течение трех лет намерены реконструировать шесть участков дорог на трассе М-5 «Урал».