Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга отреагировали на растущее количество дорожных происшествий с электросамокатами и хотят сделать аренду мобильных средств передвижения доступной для горожан только по паспорту. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков, сообщает издание «Петербургский дневник».

Предполагается, что при аренде электросамоката пользователь, помимо регистрации в приложении, будет прикреплять скан паспорта. Таким образом дети, которые не знают правил дорожного движения, не смогут управлять двухколёсным средством передвижения. В случае, если управление электросамокатом будет передано ребенку и он попадет в аварию, то нести ответственность будет владелец аккаунта.

«Мы сможем в этот момент времени отсекать несовершеннолетних, тех, кто не может, не имеет права пользоваться такой вещью», — сказал Ваньчков.

По данным комитета по транспорту, в городе сегодня работают восемь кикшеринговых компаний, всего они предоставляют в аренду 12,5 тыс. самокатов.

Отметим, с развитием кикшеринга в городе на Неве участились случаи ДТП с участием электросамокатов. Только за последние недели в Петербурге произошло несколько несчастных случаев из-за несоблюдения самокатчиками элементарных правил ПДД: не ездить по тротуарам, не ездить в алкогольном опьянении, переходить пешеходный переход спешившись и так далее.

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