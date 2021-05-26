Иркутск, , 09:42 — REGNUM С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области произошло уже 78 пожаров. Как сообщает 26 мая пресс-служба областного правительства, их общая площадь составила 1591,7 га.

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По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 236 случаев, площадь, пройденная огнем, — на 27 570,6 га.

Только накануне, 25 мая, в Приангарье произошли два возгорания. Оба возгорания были ранее зарегистрированы: в Усть-Кутском районе — 19 мая, в Киренском — 24 мая. Общая площадь ликвидированных очагов 205,2 га, из которых 60 га — нелесной территории. В действующем состоянии на утро 26 мая перешел пожар в Бодайбинском районе на площади восемь гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Приангарье тоже были потушены два очага. Оба находились в Нижнеилимском районе. Их общая площадь составила 0,3 га, не покрытых лесом.

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