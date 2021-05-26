Грозный, , 09:40 — REGNUM В социальных сетях Чечни запустили флешмоб, прославляющий главу республики Рамзана Кадырова. Инициатор акции не называется, но флешмоб набирает популярность. По данным ИА «Грозный-информ», под хештегом уже опубликовано более 5 тыс. постов.

«Люди выражают благодарность, уважение и гордость тем, что у чеченского народа есть такой лидер — Рамзан Кадыров. К флешмобу присоединилось большое количество известных персон не только республики, но и других регионов страны», — сообщило информационное агентство.

Еще одним крупным участником акции стала государственная телерадиокомпания «Грозный». Она призвала к участию во флешмобе.

«ЧГТРК «Грозный» с гордостью поддерживает данную акцию! Присоединиться можно, выставив одну из фотографий национального лидера чеченского народа с соответствующим хештегом», — говорится в сообщении.