Екатеринбург, , 09:42 — REGNUM В магазинах «Перекрёсток» и «Пятёрочка» в Свердловской области отменили продажу спиртных напитков. Соответствующие объявления размещены на прилавках супермаркетов.

Согласно тексту объявлений, «сухой закон» в магазинах ввели из-за временной приостановки лицензии на продажу алкоголя у АО «Торговый дом «Перекрёсток». И «Перекрёсток», и «Пятёрочка» принадлежат компании X5 Retail Group.

Впрочем, пиво и пивные напитки в магазинах всё же купить можно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в свердловских городах вводили запреты на продажу спиртного в связи с Днём Победы.

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