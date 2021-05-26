Симферополь, , 09:39 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 93 новых случая заражения коронавирусом, данные за последние сутки опубликованы 26 мая региональным оперативным штабом. Накануне, 25 мая, сообщалось о 90 новых случаях заражения.

Выписаны с выздоровлением после коронавируса 103 человека. Статистику смертности от ковида пополнили ещё пять крымчан. В стационарах региона остаются 1595 пациентов с коронавирусом и пневмонией.

Всего на 26 мая в Крыму подтверждено 43 006 случаев коронавируса, выздоровели 40 073 человека, скончался в результате осложнений на фоне инфекции 1331 пациент.