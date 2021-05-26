Лондон, , 09:42 — REGNUM В настоящее время власти Ирана достигли такого уровня обогащения урана, какой есть только у стран «производящих ядерное оружие». Об этом 26 мая заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью газете Financial Times.

«Обогащение страной (урана) на уровне 60% — это очень серьезная вещь, только государства, производящие бомбы, достигают подобного уровня», — отметил он, добавив, что в качественном отношении ядерная программа Ирана достигла важного прогресса.

При этом глава МАГАТЭ уточнил, что в данный момент запасы обогащенного урана в Иране более чем в десять раз больше установленного лимита в 300 кг.

Также Гросси подчеркнул, что разработка Ираном ядерной программы для медицинских целей и исследований является суверенным правом страны, указав, что «при нынешнем уровне промышленной и медицинской деятельности мы не видим в этом особой необходимости, но это должна решать страна».

«Иранская программа продвинулась, стала более сложной, поэтому линейный возврат к 2015 году больше невозможен. Единственное, что можно сделать, так это сохранить активность (ее проведения) ниже параметров 2015 года», — пояснил он.

«Мы входим в фазу, когда должны действовать (с учетом событий буквально каждой) недели и учитывать, как будет развиваться другой процесс (венские переговоры)», — также указал гендиректор МАГАТЭ, добавив, что для «такой амбициозной и продвинутой иранской программы понадобится очень надежная и активная система проверки», в противном случае, по его мнению, ситуация может стать нестабильной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель иранского правительства Али Рабиеи заявил, что продление Ираном трехмесячного соглашения с МАГАТЭ еще на один месяц было знаком доброй воли со стороны страны