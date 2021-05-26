Иркутск, , 09:37 — REGNUM В Иркутской области с 1 июня стартует кампания по приёму документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе. Как сообщает областная пресс-служба, мера поддержки предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержки семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

В 2021 году в бюджете Иркутской области на эти цели предусмотрено 91,21 миллиона рублей. Размер ежегодной денежной выплаты составляет 3 000 рублей на каждого ребенка. В 2020 году поддержку получили 37 460 детей.

Как сообщало ИА REGNUM, поддержка семьи и материнства — одна из приоритетных задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Эта же задача обозначена и в послании губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Так, в рамках нацпроекта «Демография» в Иркутской области предоставляются восемь мер социальной поддержки семьям с детьми.