Белгород, , 09:51 — REGNUM Летний лагерь, в котором будут отдыхать дети из Белгородской области, построят в Крыму. Об этом 26 мая на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.

Глава региона 25 мая провёл переговоры с руководством Республики Крым. Обсуждались планы по выделению места под строительство на полуострове летнего лагеря для детей.

«Хочу кратко поделиться с вами результатами командировки в Крым. Удалось договориться с Сергеем Аксёновым! Летнему лагерю на берегу Чёрного моря для белгородских детей — быть! Готовим «дорожную карту», и я надеюсь, что уже этой осенью наши белгородские дети поедут туда отдыхать», — написал Вячеслав Гладков.

Планируется, что в среднем за смену в государственном лагере на Чёрном море будут отдыхать до 400 детей и подростков.