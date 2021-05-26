Белгород, 26 мая 2021, 09:51 — REGNUM Летний лагерь, в котором будут отдыхать дети из Белгородской области, построят в Крыму. Об этом 26 мая на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков.
Глава региона 25 мая провёл переговоры с руководством Республики Крым. Обсуждались планы по выделению места под строительство на полуострове летнего лагеря для детей.
Планируется, что в среднем за смену в государственном лагере на Чёрном море будут отдыхать до 400 детей и подростков.