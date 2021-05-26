Тирасполь, , 09:39 — REGNUM В ходе 517 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 34 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 49 104 человек. Из них победили инфекцию 47 299 человек. Выздоровевшими за последние сутки врачи признали 45 человек.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1188 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток был один подобный случай.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 163 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 22 случая заражения коронавирусом. Список выздоровевших пополнили 109 человек.

Стоит отметить, что в Приднестровье в связи со снижением темпов распространения коронавируса разрешили провести в школах выпускные на открытом воздухе. Из-за того, что весенние каникулы в республике продлили на неделю, учебный год закончится не 25 мая, а на неделю позже.

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