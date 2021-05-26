Майминский район, Алтай, , 09:37 — REGNUM В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Лидером по приросту стал Майминский район, где выявили шесть новых носителей. Также диагноз подтвердился у жителей города Горно-Алтайска и Чемальского района. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения за весь период пандемии достигло 16 987.

За сутки выздоровели от COVID-19 пять пациентов, а всего к настоящему времени коронавирус побороли 16 606 человек.

«Ранее в регионе зарегистрировано 279 летальных случаев у пациентов с COVID-19, в том числе 237 — от COVID-19, 42 — от иных причин», — добавили в оперштабе.