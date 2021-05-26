Ижевск, , 09:36 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 26 мая прививку от коронавируса сделали 113 612 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Второй компонент препарата получили 87 088 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью. Более половины привитых — граждане в возрасте старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки были вакцинированы 2619 человек. 832 жителя Удмуртии за указанный период получили второй компонент препарата, полностью завершив вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 26 мая в республике провели 1 139 127 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 2113 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2604 исследования.

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