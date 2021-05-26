Москва, , 09:36 — REGNUM Криптовалютный рынок продолжает двигаться в боковике, постепенно возвращая привычную волатильность, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

«30 мая состоится экспирация контрактов на срочном рынке, что поддерживает цену вблизи верхних значений коридора последних дней. После прошедших массированных ликвидаций инициатива перешла на некоторое время к покупателям.

Прошедшими распродажами воспользовались и некоторые институционалы, о чем свидетельствует резкое сокращение дисконта по биткоин-трасту Grayscale c 21%+ до 3,8% (ранее охлаждение интереса было заметно с февраля).

Техническая картина от этого не претерпевает принципиальных изменений. Утром 26 мая котировки биткоина уперлись в наклонное сопротивление вблизи $39 400, что либо откроет путь к повторному тестированию $42 000, либо возврату в район $35 000.

Последний вариант остается более вероятным. Накануне власти китайской провинции Монголии обозначили перечень мер, который затронет местных майнеров — пока это формат обсуждения, не директива, сбор мнений продлится до 1 июня.

По этой причине, возможно, наблюдается частичное восстановление общего объема вычислительной мощности сети. Однако самые интересные события впереди, когда власти Синьцзяна и Сычуани, занимающих первые два места по хешрейту выступят с похожими инициативами.

Можно ожидать разукрупнения крупных ферм и увеличения доли рынка конкурентов из тех же США, в которых создаются коммерческие выгодные условия для добычи первой криптовалюты.

Но, это потребует и времени, и дополнительных средств. Как показали в Glassnode, майнеры были активными продавцами биткоина на выходных.

С учетом вышесказанного для прорыва сопротивлений пока не будет достаточных оснований. Но рынок к ним уже подготовился.

Пока еще одна крупная азиатская платформа Bybit блокирует китайских пользователей, капитализация стейблкоинов Tether и USD Coin, в которых крупные игроки «паркуют» свои капиталы, продолжил расти и достиг $60 млрд и $20 млрд. Они ждут своего часа», — пояснил эксперт.

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