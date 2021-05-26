Джакарта, , 09:35 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии сделало заявление в отношении ареста индонезийского блогера в Саудовской Аравии, обвиненного в эксплуатации детей, сообщает CNN Indonesia.

Генеральное консульство Индонезии в Джидде продолжает координировать свои действия с местной полицией.

Индонезийский гражданин был арестован полицией в конце марта 2021 года.

«Состояние здоровья задержанного хорошее. Защита предоставляется в соответствии с действующими в Саудовской Аравии законами и постановлениями», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Генеральное консульство Индонезии в Джидде также напомнило индонезийским гражданам о необходимости быть осторожными при управлении содержанием своих публикаций в соцсетях.