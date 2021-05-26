Ижевск, , 09:34 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 26 мая провели 1 139 127 исследований для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За минувшие сутки лаборатории республики провели 2113 тестов на коронавирус. Накануне было выполнено 2604 исследования.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе летальных случаев не регистрировалось. Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 440 человек.

Читайте также: За сутки от COVID-19 скончались трое жителей Удмуртии

.